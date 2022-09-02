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Агент НБА призвал бойкотировать чемпионаты России

Агент НБА призвал бойкотировать чемпионаты России
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Агент НБА Аарон Гудвин высказался по поводу возможного выступления американских спортсменов в России на фоне истории вокруг ареста и тюремного срока Бриттни Грайнер.

«Думаю, мы должны бойкотировать российские чемпионаты. Мы не должны поддерживать участие игроков в российских первенствах, независимо от того, сколько денег им обещают. Подписывать новые контракты с российскими командами — полное неуважение к Бриттни Грайнер и женскому баскетболу в США», — приводит слова Гудвина USA Today.

Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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