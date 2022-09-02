USA Today: в России ожидается не менее 31 баскетболиста из США
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31 американский баскетболист, а также одна баскетболистка точно проведут новый сезон в российских клубах, сообщается в исследовании USA Today. Информация о контрактах всех игроков уже подтверждена клубами.
В статье сообщается, что руководители в американских лигах и эксперты считают решение игроков крайне рискованным, учитывая напряжённые отношения между странами в связи со скандальной историей с Бриттни Грайнер.
Напомним, американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также спортсменка была оштрафована на 1 миллион рублей.
Сторона Грайнер уже подала апелляцию на решение Химкинского суда.
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