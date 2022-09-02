Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

USA Today: в России ожидается не менее 31 баскетболиста из США

USA Today: в России ожидается не менее 31 баскетболиста из США
Комментарии

31 американский баскетболист, а также одна баскетболистка точно проведут новый сезон в российских клубах, сообщается в исследовании USA Today. Информация о контрактах всех игроков уже подтверждена клубами.

В статье сообщается, что руководители в американских лигах и эксперты считают решение игроков крайне рискованным, учитывая напряжённые отношения между странами в связи со скандальной историей с Бриттни Грайнер.

Напомним, американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также спортсменка была оштрафована на 1 миллион рублей.

Сторона Грайнер уже подала апелляцию на решение Химкинского суда.

Новость по теме
Американская баскетболистка будет выступать в России, несмотря на скандал с Грайнер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022