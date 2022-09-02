Госдеп США сообщил, что спортсменам не рекомендовано ездить в Россию

Государственный департамент США предупредил американских спортсменов, что им нежелательно ни при каких обстоятельствах отправляться в Россию, сообщает USA Today.



В обращении Госдепартамента отмечается, что даже частные лица в России подвергались допросам без причины и угрозам со стороны официальных лиц. Кроме того, американские граждане могут стать жертвами преследований и быть осуждены за преступления без реальных доказательств вины.



USA Today также сообщил, что в новом сезоне в России будет играть как минимум 31 баскетболист, несмотря на скандал с Бриттни Грайнер.



Напомним, американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

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