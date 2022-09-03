Агент WNBA назвала решение американцев выступать в России игрой в русскую рулетку
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Агент женской Национальной баскетбольной лиги Трисонья Томпсон Абрахам прокомментировала решение американских баскетболистов продолжать выступления в российских клубах, несмотря на скандал с Бриттни Грайнер.
«Игроки, решившиеся на переезд в Россию, сейчас играют в русскую рулетку, и это не каламбур», — приводит слова агента USA Today.
Ранее источник также сообщил, что в новом сезоне как минимум 31 баскетболист из США будет выступать в российских клубах.
Напомним, Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у американки были обнаружены картриджи с гашишным маслом. В августе Химкинский суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
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