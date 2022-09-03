Агент: Россия уже использует одного нашего игрока как пешку. А если они захотят вторую?

Агент многих игроков WNBA Майк Каунд высказался по поводу возможного выступления американских спортсменов в России на фоне истории вокруг ареста и тюремного срока Бриттни Грайнер.



«Россия уже использует одного нашего игрока как пешку. А если они захотят вторую? Это достаточная причина, чтобы туда не ехать», — приводит слова Каунда USA Today.



Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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