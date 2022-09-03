Баскетбольный агент: некоторые игроки отказались выступать в России, и я их не виню

Баскетбольный агент Энди Шиффман прокомментировал ситуацию с отъездом американских игроков в российские клубы. Функционер считает, что из-за скандала с Бриттни Грайнер ситуация серьёзно осложнилась.



«Очевидно, что из-за сложившейся обстановки нужно вести совершенно другой разговор. Обычно я как агент говорю своим клиентам, что могу их устроить на хорошие условия с баскетбольной и финансовой точек зрения, но я не собираюсь ставить их в некомфортное положение, в котором они будет колебаться или переживать.



У нас были игроки, которые отказались от выступления в России, несмотря на условия, и я не виню их. Они находятся там по 10 месяцев и будут бояться, что с ними что-то случится», — приводит слова Шиффмана Yahoo Sports со ссылкой на USA Today.