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Баскетбольный агент: некоторые игроки отказались выступать в России, и я их не виню

Баскетбольный агент: некоторые игроки отказались выступать в России, и я их не виню
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Баскетбольный агент Энди Шиффман прокомментировал ситуацию с отъездом американских игроков в российские клубы. Функционер считает, что из-за скандала с Бриттни Грайнер ситуация серьёзно осложнилась.

«Очевидно, что из-за сложившейся обстановки нужно вести совершенно другой разговор. Обычно я как агент говорю своим клиентам, что могу их устроить на хорошие условия с баскетбольной и финансовой точек зрения, но я не собираюсь ставить их в некомфортное положение, в котором они будет колебаться или переживать.

У нас были игроки, которые отказались от выступления в России, несмотря на условия, и я не виню их. Они находятся там по 10 месяцев и будут бояться, что с ними что-то случится», — приводит слова Шиффмана Yahoo Sports со ссылкой на USA Today.

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