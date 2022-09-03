Тренер, работавший с Грайнер в УГМК: не понимаю, зачем игроки едут в Россию

Главный тренер и генеральный менеджер «Чикаго» Джеймс Уэйд, работавший с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер в УГМК, прокомментировал ситуацию с отъездом американских баскетболистов в российские клубы.



«Могу лишь сказать, что я бы так не сделал. Впрочем я не на их месте и не понимаю их мотивов ехать в Россию. Дело в том, что мне было бы очень сложно представить себя в ситуации, что я уезжаю, особенно, когда Бриттни Грайнер находится в такой ситуации и далеко от дома», — приводит слова Уэйда USA Today.



Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У спортсменки были обнаружены картриджи для вейпов с гашишным маслом. В августе этого года Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.