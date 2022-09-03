Агент баскетболистки из США, решившей играть в России: Юник поддерживает Грайнер, мы тоже

Баскетбольный агент Джулианна Динда, представляющая интересы Юник Томпсон, высказалась о решении своей клиентки подписать контракт с российским клубом, несмотря на ситуацию с Бриттни Грайнер.



Юник Томпсон на данный момент единственная американская баскетболистка, которая в нынешнем сезоне проведёт сезон в российской команде. Спортсменка будет выступать за ПБК «Надежда» из Оренбурга.



«Юник поддерживает Бриттни Грайнер, и мы все её поддерживать. В то же время главная цель Томпсон — вернуться в WNBA, и выступление в России даёт отличные шансы для этого. Мы находится в постоянном контакте с правительством. Кроме того, я слышала ещё о нескольких баскетболистках, которые подпишут соглашения с российскими клубы в ближайшие месяцы», — приводит слова Динды USA Today.