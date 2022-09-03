Агент: учитывая происходящее между Россией и США, советую моим ребятам быть осторожнее

Баскетбольный агент Энди Шиффман прокомментировал ситуацию с отъездом американских игроков в российские клубы.
«Когда тренеры звонят нашим игрокам и пытаются убедить их приехать в Россию, они говорят: «Если бы я не чувствовал себя в безопасности или волновался, меня бы здесь не было». Мы пытаемся получить как можно больше информации. Я не думаю, что они будут играть в баскетбол и приглашать болельщиков на игры, если это небезопасно.
Но, учитывая происходящее между Россией и США, советую моим ребятам быть осторожнее. Люди у власти могут смотреть на вас иначе, и вам нужно быть осторожными, моя работа в том, чтобы посоветовать игроку не переходить куда-то, если у меня есть мнение, что этот переход будет напоминать вступление в зону боевых действий», — приводит слова Шиффмана USA Today.
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