Агент: учитывая происходящее между Россией и США, советую моим ребятам быть осторожнее

Баскетбольный агент Энди Шиффман прокомментировал ситуацию с отъездом американских игроков в российские клубы.



«Когда тренеры звонят нашим игрокам и пытаются убедить их приехать в Россию, они говорят: «Если бы я не чувствовал себя в безопасности или волновался, меня бы здесь не было». Мы пытаемся получить как можно больше информации. Я не думаю, что они будут играть в баскетбол и приглашать болельщиков на игры, если это небезопасно.



Но, учитывая происходящее между Россией и США, советую моим ребятам быть осторожнее. Люди у власти могут смотреть на вас иначе, и вам нужно быть осторожными, моя работа в том, чтобы посоветовать игроку не переходить куда-то, если у меня есть мнение, что этот переход будет напоминать вступление в зону боевых действий», — приводит слова Шиффмана USA Today.