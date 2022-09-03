В Федерации баскетбола США ответили, накажут ли игроков за выступление в России

Федерация баскетбола США сообщила, что не планирует смешивать спорт и политику и не станет наказывать игроков, которые приняли решение выступать за российские клубы, сообщает USA Today.



Напомним, ранее сообщалось, что в новом сезоне в российских клубах будут выступать минимум 31 американский баскетболист и одна баскетболистка — Юник Томпсон.



В августе Федерация баскетбола Франции сообщила, что все игроки и тренеры, подписавшие контракты с российскими или белорусскими командами, будут исключены из национальной сборной. В результате введения этого пункта один из лидеров сборной Франции Томас Эртель, который был близок к переходу в «Зенит», приостановил переговоры с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.

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