Томассон: русские очень гостеприимны. Не сталкивался со стереотипами, о которых говорят

29-летний американский разыгрывающий защитник санкт-петербургского «Зенита» Джо Томассон рассказал о первых впечатлениях после переезда в Россию.
«Как отреагировали на переезд близкие? Изначально я сам переживал. Так как сейчас Россия ведёт операцию в Украине, и ещё вся ситуация с Бриттни Грайнер. Также у меня было множество стереотипов о России. Мои родители хотели, чтобы я не имел дел с клубом из России. Но я доверился себе. Ведь я играл в Санкт-Петербурге, и предложения от таких клубов приходят не часто. Я пообщался со своей женой, со своими детьми. Они приняли это решение. Теперь они здесь, со мной. Им тут нравится и это главное сейчас. Я в Санкт-Петербурге с тремя своими детьми. Мои сыновья — Джозеф III, Джессай и моя дочь — Андрея.
Что могу сказать о жизни в Санкт-Петербурге? Здесь классно. Русские люди очень гостеприимны. Я не сталкивался со стереотипами, о которых говорят у нас в США. Пока что мне здесь очень нравится, я встречаю здесь отличных людей и это говоря не только о своей команде. Я могу просто пойти в магазин и чувствовать дружелюбную атмосферу. Они правда интересуются откуда я и чем занимаюсь. Я рад получить такой опыт», — цитирует Томассона «Спорт день за днём».
Напомним, в июле этого года «Зенит» выкупил права на Томассона у испанской «Манрезы», за которую американец выступал с 2021 года. Контракт с игроком рассчитан на два года. Томассон выбрал в новом клубе номер 32.
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