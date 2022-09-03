Джей Ар Смит: НБА не пускает меня и ещё нескольких игроков в лигу, мы в чёрном списке

Двукратный чемпион НБА защитник Джей Ар Смит заявил, что Национальная баскетбольная ассоциация не хочет видеть его ни в одной из команд.
Смит не выступал в НБА с 2020 года, после того как покинул «Лос-Анджелес Лейкерс», завоевав своё второе чемпионство в карьере.
«НБА не пускает меня в лигу, я уверен в этом на все 100%. Леброн Джеймс может вам это подтвердить. В чемпионате 30 команд. Давайте оценим игроков в командах, которые занимают в таблице места с четвёртого по 15-е. Просто назовите мне в них человека, который лучше меня. Несколько менеджеров спрашивали меня, почему я не в НБА. Есть и другие игроки в таком положении, мы в чёрном списке. Джо Джонсон, Ник Янг, Айзея Томас и Джамал Кроуфорд — у них та же история», — приводит слова Смита Yardbarker.
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