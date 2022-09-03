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Леброн: Ирвинг больше чем просто феноменальный баскетболист

Леброн: Ирвинг больше чем просто феноменальный баскетболист
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о бывшем партнёре по «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинге, который сейчас выступает в «Бруклин Нетс».

Ирвинг посетил шоу The Shop, после которого один из инсайдеров НБА назвал Кайри «очаровательным и одним из самых противоречивых людей».

«Кайри действительно неправильно понимают. Мне нравится наблюдать за его ростом на протяжении всех этих лет. Всегда верил и знал, что он гораздо больше и глубже, чем просто феноменальный баскетболист», — отреагировал на слова инсайдера Леброн Джеймс в своих социальных сетях.

В текущее межсезонье сообщалось, что Леброн настаивает на подписании Кайри Ирвинга в «Лейкерс». Калифорнийцы предлагали «Бруклину» обменять Кайри на Уэстбрука, но сделка не состоялась.

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