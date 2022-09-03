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В США тренер отказалась выводить команду на матчи из-за расистского скандала

В США тренер отказалась выводить команду на матчи из-за расистского скандала
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Главный тренер команды «Южная Каролина» Дон Стейли отказалась от игры с командой Университета Бригама Янга из-за расистского скандала.

В матче волейбольной команды Университета Бригама Янга одна из фанаток оскорбила соперницу из «Дьюка» Рэйчел Ричардсон на расовой почве. Инцидент случился 27 августа.

«Моя работа главным тренером заключается также в том, чтобы сделать то, что лучше для моих игроков и персонала. Инцидент в Университете Бригама Янга заставил меня пересмотреть и наши планы, и я не думаю, что сейчас подходящее время играть с ними», — приводит слова Стейли USA Today.

Позже спортивный директор «Южной Каролины» Рэй Таннер поддержал решение главного тренера.

Матч был запланирован на 7 ноября. Теперь команда ищет нового соперника на эту дату.

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