Донован Митчелл попрощался с «Ютой»

Звёздный защитник Донован Митчелл поблагодарил «Юту Джаз», в составе которой провёл последние пять сезонов.
Ранее стало известно, что «Юта» договорилась с «Кливленд Кавальерс» об обмене Митчелла на Коллина Секстона, Лаури Маркканена, Очаи Агбаджи, три незащищённых драфт-пика первого раунда и два обмена пиками. Сам Митчелл подписал контракт на $ 72 млн.
«Спасибо за все воспоминания и невероятные времена. Ребята, все вы могли наблюдать за тем, как я рос на площадке и за её пределами. Тренер Куин, спасибо за возможность, которую вы мне предоставили, и за то, что доверяли мне быть лидером этой команды на протяжении пяти лет. С любовью», — написал Митчелл в социальных сетях.
Донован Митчелл был выбран под 13-м номером на драфте-2017 «Денвер Наггетс», но в тот же день был отправлен в «Юту».
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