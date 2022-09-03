Черногория обыграла сборную Бельгии на Евробаскете-2022
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Сборная Черногории одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу над национальной командой Бельгии. Встреча прошла в Тбилиси и завершилась со счётом 76:70 в пользу черногорских баскетболистов.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Боян Дублевич, набравший 21 очко и совершивший 11 подборов. Его партнёр по команде Кендрик Перри отметился 19 набранными очками. В составе бельгийской сборной самым результативным игроком стал Ретин Обасоан. В его активе 25 очков.
В 1-м туре Черногория уступила Турции (68:72), а Бельгия в овертайме обыграла национальную команду Грузии (79:76).
В 3-м туре сборная Черногории сыграет с Болгарией, Бельгия — со сборной Испании.
ЧЕ-2022 (м). Группа A. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 14:30 МСК
Черногория
Окончен
76 : 70
Бельгия
Черногория: Дублевич - 21, Перри - 19, Михайлович - 14, Радович - 6, Симонович - 6, Дробняк - 5, Попович - 5, Вучелич, Илич, Николич, Павличевич, Радончич
Бельгия: Обасоан - 25, Лекомт - 10, Ванвейн - 8, Жийе - 6, Тумба - 6, де Зеув - 6, Бако - 4, Либерт - 3, Мвема - 2, Блейэнберг, Братанович, Табу
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