Черногория обыграла сборную Бельгии на Евробаскете-2022

Сборная Черногории одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу над национальной командой Бельгии. Встреча прошла в Тбилиси и завершилась со счётом 76:70 в пользу черногорских баскетболистов.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Боян Дублевич, набравший 21 очко и совершивший 11 подборов. Его партнёр по команде Кендрик Перри отметился 19 набранными очками. В составе бельгийской сборной самым результативным игроком стал Ретин Обасоан. В его активе 25 очков.



В 1-м туре Черногория уступила Турции (68:72), а Бельгия в овертайме обыграла национальную команду Грузии (79:76).



В 3-м туре сборная Черногории сыграет с Болгарией, Бельгия — со сборной Испании.