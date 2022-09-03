Сборная Финляндии разгромила Польшу на Евробаскете-2022

Сборная Финляндии в рамках 2-го тура чемпионата Европы 2022 года разгромила национальную команду Польши. Встреча прошла в Праге и завершилась со счётом 89:59 в пользу финских баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сасу Салин, набравший 18 очков, его партнёр по команде Лаури Маркканен записал на свой счёт 17 очков, а также совершил пять подборов и отдал четыре передачи. В составе сборной Польши Матеуш Понитка набрал восемь очков.



В первом туре Евробаскета-2022 Финляндия в овертайме уступила сборной Израиля (87:89), поляки, в свою очередь, переиграли национальную команду Чехии (99:84).



В 3-м туре Финляндия сыграет с одним из главных фаворитов турнира — сборной Сербии, а Польша — с Израилем.