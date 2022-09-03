Сборная Финляндии разгромила Польшу на Евробаскете-2022
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Сборная Финляндии в рамках 2-го тура чемпионата Европы 2022 года разгромила национальную команду Польши. Встреча прошла в Праге и завершилась со счётом 89:59 в пользу финских баскетболистов.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сасу Салин, набравший 18 очков, его партнёр по команде Лаури Маркканен записал на свой счёт 17 очков, а также совершил пять подборов и отдал четыре передачи. В составе сборной Польши Матеуш Понитка набрал восемь очков.
В первом туре Евробаскета-2022 Финляндия в овертайме уступила сборной Израиля (87:89), поляки, в свою очередь, переиграли национальную команду Чехии (99:84).
В 3-м туре Финляндия сыграет с одним из главных фаворитов турнира — сборной Сербии, а Польша — с Израилем.
ЧЕ-2022 (м). Группа D. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 15:00 МСК
Финляндия
Окончен
89 : 59
Польша
Финляндия: Салин - 18, Маркканен - 17, Валтонен - 12, Маджуни - 8, Мадсен - 8, Копонен - 6, Янтунен - 5, Кантонен - 4, Литтл - 4, Сеппяля - 4, Палми - 3, Хафф
Польша: Понитка - 8, Соколовски - 8, Коленда - 7, Цель - 7, Бальцеровски - 6, Дзева - 5, Шенк - 5, Зысковски - 4, Слотер - 4, Гарбач - 3, Михалак - 2, Олейничак
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