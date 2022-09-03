Cтефен Карри рассказал, за кого хотел бы сыграть, помимо «Голден Стэйт Уорриорз»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что хотел бы сыграть за «Шарлотт Хорнетс», если бы не выступал за нынешний клуб. В составе «шершней» играл его отец Делл, а сам Стефен вырос в Шарлотт.

«Всегда говорил, что хочу завершить карьеру в «Голден Стэйт» из-за того, что этот клуб многое значит для меня — накопленный опыт, товарищи по команде и путь, который мы прошли. Все спрашивают меня: «Хочешь отыграть год за «Хорнетс» и вернуться?»



Нет-нет, я не сообщаю сейчас какую-то новость или что-то в этом роде. Я не даю никаких обещаний. Мне лишь хотелось сказать: если бы я подумал играть за команду, которая не называлась бы «Уорриорз», то вы догадываетесь, как она называлась бы», — приводит слова Карри Larry Brown Sports.

В минувшем сезоне Карри в составе «Голден Стэйт Уорриорз» четвёртый раз в карьере стал чемпионом НБА и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии.