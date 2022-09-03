Украина в упорной борьбе переиграла Эстонию на Евробаскете-2022

Завершился матч 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022, по ходу которого в Милане (Италия) встречались сборные Украины и Эстонии. Победу со счётом 74:73 (15:21, 18:14, 23:26, 18:12) одержали баскетболисты национальной команды Украины.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Святослав Михайлюк, набрав 18 очков. Лучшую результативность в составе эстонцев показал Майк Котсар. В его активе 17 очков.

В следующем туре сборная Украины встретится с национальной командой Италии. Матч состоится 5 сентября и начнётся в 22:00 мск. Баскетболисты сборной Эстонии в следующем туре сыграют со сборной Хорватии. Этот матч пройдёт также 5 сентября. Начало встречи — в 15:15 мск.