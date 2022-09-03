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Украина в упорной борьбе переиграла Эстонию на Евробаскете-2022

Украина в упорной борьбе переиграла Эстонию на Евробаскете-2022
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Завершился матч 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022, по ходу которого в Милане (Италия) встречались сборные Украины и Эстонии. Победу со счётом 74:73 (15:21, 18:14, 23:26, 18:12) одержали баскетболисты национальной команды Украины.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Святослав Михайлюк, набрав 18 очков. Лучшую результативность в составе эстонцев показал Майк Котсар. В его активе 17 очков.

В следующем туре сборная Украины встретится с национальной командой Италии. Матч состоится 5 сентября и начнётся в 22:00 мск. Баскетболисты сборной Эстонии в следующем туре сыграют со сборной Хорватии. Этот матч пройдёт также 5 сентября. Начало встречи — в 15:15 мск.

ЧЕ-2022 (м). Группа C. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 18:00 МСК
Эстония
Окончен
73 : 74
Украина
Эстония: Котсар - 17, Кулламае - 11, Дрелл - 10, Китсинг - 9, Крийса - 9, Райэсте - 9, Ёэсаар - 5, Сокк - 2, Тасс - 1, Вене, Дорбек, Нургер
Украина: Михайлюк - 18, Герун - 12, Сидоров - 11, Санон - 10, Ткаченко - 10, Лень - 7, Близнюк - 4, Бобров - 2, Зотов, Лукашов, Пустовой, Скапинцев
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Новости. Баскетбол
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