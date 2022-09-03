Лука Дончич издевательски прокинул мяч между ног и отдал чудо-пас. Видео

Звёздный защитник сборной Словении Лука Дончич эффектным приёмом разогнал атаку своей сборной в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 со сборной Венгрии.

Отобрав мяч на углу площадки, он начал движение в сторону чужого кольца, быстро прокинул мяч между ног соперника и от трёхочковой дуги отдал шикарный навесной пас, который завершился результативным аллей-упом Влатко Чанчара.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

В настоящее время подходит к концу четвёртая четверть матча между национальными сборными Словении и Венгрии. Счёт за четыре минуты до окончания матча 101:71 в пользу словенцев. Игра проходит на арене в Кёльне (Германия).