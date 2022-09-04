Сербский нападающий Никола Йокич впервые в карьере оформил дабл-дабл на чемпионате Европы по баскетболу. В матче 2-го тура со сборной Чехии он набрал 18 очков и 11 подборов.

Йокич провёл на площадке почти 25 с половиной минут игрового времени. Реализовал шесть из 10 двухочковых, отметился единственным попаданием из-за дуги и лишь в одном штрафном броске из четырёх не попал в корзину. Также на его счету три подбора в атаке и восемь — под своим кольцом.

Напомним, Сербия одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над национальной командой Чехии. Встреча состоялась в Праге (Чехия) и завершилась со счётом 81:68 (20:15, 23:10, 17:24, 21:19) в пользу сербских баскетболистов.