Наставник Украины — о трудовой победе над Эстонией: нам не хватало агрессивной игры

Наставник национальной команды Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал победу над Эстонией (74:73) в матче второго тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022.



«Для меня, как тренера, легко говорить многое. О том, что каждая игра важна и каждый соперник разный. Если прошлый матч выглядел простым, мы победили с большой разницей в счёте, то на этот раз всё по-другому. Эстония знает, как играть. Матч начинается так, как ты ментально к нему готов. Агрессивный баскетбол – это то, что нужно было команде.



Если честно, мы играли ужасно в начале матча. Потом мы поняли, что у нас проблемы и нужно что-то решать. Моментами мы показывали очень, очень качественный баскетбол. Но где-то играли без какой-либо дисциплины, давали много возможностей соперникам, даже не важно, использовали они их или нет. Эстония — дисциплинированная команда, они знают, как использовать свои преимущества, ошибки соперников.

Они это и делали. Нам повезло, что игра закончилась именно так. Самое важное — мы показали, что являемся командой. Мы играли как команда. Кто-то, возможно, играл не очень хорошо, мы сделали замены и выходившие со скамейки игроки помогли нам. Но всё, что я сказал, действительно не имеет значения. Мы выиграли матч. Это самое важное», — цитирует Багатскиса ua.tribuna.com.

В следующем туре сборная Украины встретится с национальной командой Италии. Матч состоится 5 сентября и начнётся в 22:00 мск.