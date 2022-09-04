Владелец клуба НБА объяснил, почему «Лейкерс» дали 37-летнему Леброну огромный контракт

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан объяснил, почему «Лос-Анджелес Лейкерс» дали 37-летнему Леброну Джеймсу контракт на сумму почти в $ 100 млн.
«Существует очень сильная эмоциональная составляющая. Профессиональный спорт отличается от любого другого бизнеса. Вы не найдёте той эмоциональной привязанности, которые имеют фанаты НБА к игрокам, будь это Дирк Новицки, Леброн Джеймс или многие другие, ни в какой другой сфере.
Никто не говорит, что у них есть любимый программист в Google или человек, который обновил свою iOS в Apple, является их фанатом на все времена. Я не говорю, что все владельцы смотрят на это так, но я знаю, что многие из нас так думают. Когда кто-то даёт клубу столько же, сколько Дирк сделал для «Маверикс», вы просто интересуетесь его пожеланиями и выполняете условия», — цитирует Кьюбана New York Times.
Напомним, Леброн Джеймс недавно продлил контракт с «Лейкерс» на два года. В прошлом сезоне он в среднем набирал 30,3 очка за игру, что является вторым результатом в его карьере и лучшим показателем в команде.
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