Род Торн объяснил огромный контракт Леброна боязнью «Лейкерс» пропустить вперёд «Клипперс»

Бывший руководитель фронт-офиса НБА Род Торн объяснил огромный контракт Леброна Джеймса боязнью «Лос-Анджелес Лейкерс» пропустить вперёд их соседей из «Лос-Анджелес Клипперс». Недавно «Лейкерс» дали 37-летнему Леброну Джеймсу контракт на сумму почти в $ 100 млн.



«Клипперс» могут затмить их. Они хотят иметь великую команду. Отказавшись от общей арены, они добьются того, к чему стремятся. Таким образом у них получится извлечь максимальную прибыль и поднять свой бренд», — приводит слова Торна New York Times.



Напомним, Леброн Джеймс недавно продлил контракт с «Лейкерс» на два года. В прошлом сезоне он в среднем набирал 30,3 очка за игру, что является вторым результатом в его карьере и лучшим показателем в команде.