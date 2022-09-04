Род Торн объяснил огромный контракт Леброна боязнью «Лейкерс» пропустить вперёд «Клипперс»
Поделиться
Бывший руководитель фронт-офиса НБА Род Торн объяснил огромный контракт Леброна Джеймса боязнью «Лос-Анджелес Лейкерс» пропустить вперёд их соседей из «Лос-Анджелес Клипперс». Недавно «Лейкерс» дали 37-летнему Леброну Джеймсу контракт на сумму почти в $ 100 млн.
«Клипперс» могут затмить их. Они хотят иметь великую команду. Отказавшись от общей арены, они добьются того, к чему стремятся. Таким образом у них получится извлечь максимальную прибыль и поднять свой бренд», — приводит слова Торна New York Times.
Напомним, Леброн Джеймс недавно продлил контракт с «Лейкерс» на два года. В прошлом сезоне он в среднем набирал 30,3 очка за игру, что является вторым результатом в его карьере и лучшим показателем в команде.
Новость по темеЭкс-помощница Прохорова в «Нетс» оценила 100-миллионный контракт «Лейкерс» с Леброном
Комментарии
- 4 сентября 2022
-
12:55
-
12:32
-
12:04
-
11:52
-
11:37
-
11:22
-
10:55
-
10:32
-
10:00
-
07:00
-
04:03
-
01:55
-
00:51
-
00:27
-
00:19
-
00:06
-
00:00
- 3 сентября 2022
-
23:39
-
23:10
-
22:59
-
22:05
-
21:07
-
20:41
-
20:24
-
20:14
-
19:54
-
19:24
-
19:01
-
17:43
-
17:21
-
17:00
-
16:23
-
15:32
-
14:43
-
13:41
Партнерский контент