«Три короля». Леброн показал фото, на котором сыновья повторяют его данк
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в своих социальных сетях коллаж из трёх фотографий, на которых он и его сыновья Бронни и Брайс выполняют данк.
«Три короля! Тройной смысл!», — подписал фотографию Леброн.
Леброн
Фото: Социальные сети Леброна Джеймса
Бронни Джеймс в следующем сезоне планирует выступать в NCAA, а в 2024 году выставить свою кандидатуру на драфт НБА. 17-летний игрок уже получил ряд предложений от университетов.
Брайс Джеймс также сообщал в социальных сетях, что получил предложение от одного из университетов. В августе оба сына Леброна в составе клуба «Калифорния Клаб» принимали участие в турнире в Европе.
Сам Леброн неоднократно заявлял, что хотел бы сыграть с сыновьями до того, как завершит карьеру.
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