«Три короля». Леброн показал фото, на котором сыновья повторяют его данк

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в своих социальных сетях коллаж из трёх фотографий, на которых он и его сыновья Бронни и Брайс выполняют данк.



«Три короля! Тройной смысл!», — подписал фотографию Леброн.

Леброн Фото: Социальные сети Леброна Джеймса

Бронни Джеймс в следующем сезоне планирует выступать в NCAA, а в 2024 году выставить свою кандидатуру на драфт НБА. 17-летний игрок уже получил ряд предложений от университетов.



Брайс Джеймс также сообщал в социальных сетях, что получил предложение от одного из университетов. В августе оба сына Леброна в составе клуба «Калифорния Клаб» принимали участие в турнире в Европе.



Сам Леброн неоднократно заявлял, что хотел бы сыграть с сыновьями до того, как завершит карьеру.