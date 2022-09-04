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Экс-игрок «Кавальерс»: буду шокирован, если «Кливленд» не дойдёт до финала конференции

Экс-игрок «Кавальерс»: буду шокирован, если «Кливленд» не дойдёт до финала конференции
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Известный в прошлом баскетболист «Кливленд Кавальерс» Брэд Догерти считает, что подписание звёздного защитника Донована Митчелла поможет команде в борьбе за чемпионский титул.

«Это действительно можно назвать серьёзным усилением для команды, которая и без такого новичка должна была выигрывать минимум 50 матчей в регулярном чемпионате. Донован не только наберёт много очков, но ещё и будет постоянно отрабатывать в обороне. А ещё у них есть такие игроки, как Дариус Гарлэнд, Эван Мобли и все эти парни.

Я действительно буду шокирован, если не увижу «Кливленд Кавальерс» в финале Восточной конференции. Думаю, у них есть довольно глубоко состав и все игроки будут отдаваться делу полностью», — приводит слова Догерти Fadeaway World.

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