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Литва подала протест на решение судей, которое повлияло на исход матча с Германией

Литва подала протест на решение судей, которое повлияло на исход матча с Германией
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Национальная команда Литвы подала протест на решение судей в матче чемпионата Европы по баскетболу — 2022 со сборной Германии. Арбитры пропустили штрафной бросок, который мог решить исход встречи.

В конце третьей четверти, когда до конца оставалось чуть больше минуты, главный тренер сборной Германии Гордон Херберт получил технический фол, но ни одному литовскому игроку не было позволено за это пробить штрафной бросок.

Незадолго до технического фола Херберта немецкий разыгрывающий Маодо Ло сфолил на Йонасе Валанчюнасе при броске. Согласно правилам ФИБА, штрафной бросок за технический фол должен быть выполнен до того, как пробиваются два штрафных за обычный фол при броске. Тем не менее литовец исполнил только два штрафных за обычный фол, смазав оба броска, после чего немцы забрали подбор.

Сначала в официальном протоколе игры было записано три промаха с линии штрафных. Позже один промах был удалён.

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