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Турция подала протест на исход матча с Грузией

Турция подала протест на исход матча с Грузией
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Национальная команда Турции подала официальный протест на исход матча с Грузией в связи с тем, что в четвёртой четверти после потасовки Фуркана Коркмаза и Дуды Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.

Когда судьи зафиксировали фол у Санадзе, до конца основного времени встречи оставалось 4:48. Однако когда были выполнены штрафные броски, счётчик уже показывал 4:26.

Стоит отметить, что и Коркмаз, и Санадзе получили технические фолы. После дополнительного рассмотрения оба игрока были удалены.

Во время этого эпизода болельщики с арены начали бросать на площадку различные предметы. Чтобы всё успокоилось, потребовалось около 10 минут.

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