Тренер Турции: принять события в Грузии невозможно. Мы думали, что едем в страну-сестру

Тренер национальной сборной Турции по баскетболу Хакан Демир высказался по поводу потасовки, возникшей после окончания матча с командой Грузии в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 2022.

«Мы приехали в Грузию, ожидая, что окажемся в стране-сестре. Да, сегодня были трения между игроками на площадке, но то, что произошло после, принять невозможно. Игроки могут враждовать во время матча, но они друзья после него. Очень жаль, что охранники также были вовлечены в инцидент. Конечно, Грузия выиграла матч, их я поздравляю, но дело не в этом. По-настоящему важно то, что случилось в коридорах», — сказал Демир после матча.

Напомним, сборная Грузии дома сенсационно одержала победу со счётом 88:83 (ОТ). Команда Турции подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.