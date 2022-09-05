Источник: Шенгелия входил в тройку нападавших на игрока сборной Турции на Евробаскете

Названы имена трёх грузинских баскетболистов, которые напали на игрока национальной команды Турции после матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, который состоялся вчера, 4 сентября, в Тбилиси.

Как сообщает журналист Исмаил Сенол в своём «твиттере», среди нападавших на игрока сборной Турции Фуркана Коркмаза были Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и Дуда Санадзе.

Напомним, сборная Грузии сенсационно обыграла национальную команду Турции со счётом 88:83 (ОТ). После этого турецкая сборная подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после стычки между Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.

Ранее вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан рассказал о массовой потасовке между баскетболистами и полицейскими по окончании матча со сборной Грузии.