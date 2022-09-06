Дончич рассказал, за какими сборными он следит больше всего на Евробаскете-2022

Лидер сборной Словении по баскетболу Лука Дончич рассказал о том, матчи с участием каких команд он смотрит на Евробаскете-2022 больше всего, а также высказался по поводу плотного графика соревнований.

«Я много матчей смотрел, но, думаю, в основном я смотрю Сербию и Грецию. Почему? Я думаю, вы знаете почему.

Мы собираемся сыграть четыре игры за пять дней. Вчера, по сути, у нас было две игры за 24 часа. Да, это должно измениться для всех. Все делают то же самое. У всех меньше отдыха, и все в одинаково плохой ситуации. Это проблема, потому что могут быть травмы. Думаю, клубы это должно беспокоить особенно сильно», — приводит слова Дончича Eurohoops.