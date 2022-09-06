Дончич рассказал, за какими сборными он следит больше всего на Евробаскете-2022
Поделиться
Лидер сборной Словении по баскетболу Лука Дончич рассказал о том, матчи с участием каких команд он смотрит на Евробаскете-2022 больше всего, а также высказался по поводу плотного графика соревнований.
«Я много матчей смотрел, но, думаю, в основном я смотрю Сербию и Грецию. Почему? Я думаю, вы знаете почему.
Мы собираемся сыграть четыре игры за пять дней. Вчера, по сути, у нас было две игры за 24 часа. Да, это должно измениться для всех. Все делают то же самое. У всех меньше отдыха, и все в одинаково плохой ситуации. Это проблема, потому что могут быть травмы. Думаю, клубы это должно беспокоить особенно сильно», — приводит слова Дончича Eurohoops.
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
00:59
- 15 сентября 2022
-
23:21
-
22:15
-
21:45
-
20:51
-
19:36
-
18:33
-
17:46
-
16:28
-
15:58
-
15:33
-
15:07
-
14:16
-
13:43
-
13:35
-
12:40
-
12:13
-
11:44
-
11:41
-
10:15
-
10:10
-
09:41
-
09:24
-
00:59
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:00
- 14 сентября 2022
-
23:47
-
23:45
-
23:31
-
23:29
-
22:54
-
22:52
-
21:22
Партнерский контент