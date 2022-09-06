Российская баскетболистка была отстранена ФИБА на три месяца за употребление кокаина

Международная федерация баскетбола опубликовала список баскетболисток, дисквалифицированных за нарушение антидопинговых правил. В него вошла представительница МБА Нина Глонти, которая была отстранена на три месяца за употребление кокаина. Срок её дисквалификации истёк 22 июня 2022 года.

Глонти является двукратным бронзовым призёром чемпионата России по баскетболу в составе МБА.

ФИБА опубликовала только санкции, связанные с отстранением от участия в официальных играх, запретом на международные трансферы или регистрацию новых игроков, запретом на проведение международных соревнований или отстранением от выполнения официальных функций. Никакие другие виды санкций (например, финансовые штрафы, предупреждения, выговоры, временные отстранения) не упомянуты.