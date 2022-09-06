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Турция обыграла Бельгию и вышла на первое место группы А

Турция обыграла Бельгию и вышла на первое место группы А
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Завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором встречались национальные команды Турции и Бельгии. Счёт встречи — 78:63 в пользу турок.

Самым результативным игроком встречи стал Алперен Шенгюн, который записал в свой актив 24 очка. В составе бельгийцев больше всех очков набрал Харис Братанович — 16.

Благодаря этой победе подопечные Эргина Атамана возглавили таблицу группы А с семью очками, бельгийцы идут вторыми — шесть очков.

В заключительном матче группового этапа сборная Турции встретится с Испанией. Игра состоится завтра, 7 сентября, в 14:30 мск. Сборная Бельгии также проведёт пятый матч группового этапа завтра. Их соперниками станут баскетболисты Болгарии.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 14:30 МСК
Бельгия
Окончен
63 : 78
Турция
Бельгия: Братанович - 15, Ванвейн - 11, Лекомт - 8, Либерт - 7, Табу - 6, де Зеув - 5, Обасоан - 4, Жийе - 3, Бако - 2, Блейэнберг - 2, Мвема, Тумба
Турция: Шенгюн - 24, Коркмаз - 16, Османи - 12, Осман - 8, Хазер - 8, Шанлы - 7, Ларкин - 3, Битим, Кабаджа, Махмутоглу, Сайбир, Тунджер
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Новости. Баскетбол
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