Турция обыграла Бельгию и вышла на первое место группы А

Завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором встречались национальные команды Турции и Бельгии. Счёт встречи — 78:63 в пользу турок.

Самым результативным игроком встречи стал Алперен Шенгюн, который записал в свой актив 24 очка. В составе бельгийцев больше всех очков набрал Харис Братанович — 16.

Благодаря этой победе подопечные Эргина Атамана возглавили таблицу группы А с семью очками, бельгийцы идут вторыми — шесть очков.

В заключительном матче группового этапа сборная Турции встретится с Испанией. Игра состоится завтра, 7 сентября, в 14:30 мск. Сборная Бельгии также проведёт пятый матч группового этапа завтра. Их соперниками станут баскетболисты Болгарии.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.