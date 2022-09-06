Михайлюк назвал Адетокунбо лучшим игроком мира

Один из лидеров украинской сборной Святослав Михайлюк высказался по поводу победы в матче со сборной Италии (84:73) на чемпионате Европы — 2022, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с Грецией, назвав Янниса Адетокунбо лучшим игроком мира на данный момент.
«Мы провели очень хорошую игру против отличной команды, играющей дома. Я горжусь своей командой. Посмотрим, что будет дальше. Теперь нас ждёт Греция, это будет тяжёлая игра против одной из лучших команд в турнире. Я с нетерпением жду, как мы выступим против них и против лучшего игрока в мире. Мы сделаем всё возможное, чтобы остановить Янниса, хотя это очень, очень трудно», — приводит слова Михайлюка Sport-FM.
Напомним, матч между сборными Украины и Греции состоится сегодня в 18:00 мск.
- 8 сентября 2022
-
07:00
-
00:27
- 7 сентября 2022
-
23:58
-
23:31
-
23:22
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
22:36
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
19:26
-
19:10
-
18:58
-
18:09