Михайлюк назвал Адетокунбо лучшим игроком мира

Один из лидеров украинской сборной Святослав Михайлюк высказался по поводу победы в матче со сборной Италии (84:73) на чемпионате Европы — 2022, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с Грецией, назвав Янниса Адетокунбо лучшим игроком мира на данный момент.

«Мы провели очень хорошую игру против отличной команды, играющей дома. Я горжусь своей командой. Посмотрим, что будет дальше. Теперь нас ждёт Греция, это будет тяжёлая игра против одной из лучших команд в турнире. Я с нетерпением жду, как мы выступим против них и против лучшего игрока в мире. Мы сделаем всё возможное, чтобы остановить Янниса, хотя это очень, очень трудно», — приводит слова Михайлюка Sport-FM.

Напомним, матч между сборными Украины и Греции состоится сегодня в 18:00 мск.