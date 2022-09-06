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Польша переиграла сборную Нидерландов на Евробаскете-2022 и обошла Сербию в таблице

Польша переиграла сборную Нидерландов на Евробаскете-2022 и обошла Сербию в таблице
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В Праге завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу 2022 года, в котором встречались сборные Польши и Нидерландов. Встреча завершилась победой поляков со счётом 75:69.

Самым результативным игроком матча стал Харлон Клоф, набравший 26 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Михал Соколовски — 24. Его партнёр по команде Александр Бальцеровски отметился 16 очками, 7 подборами и 4 результативными передачами.

Сборная Польши возглавила турнирную таблицу в группе D, опередив Сербию, у которой матч в запасе. В пятом туре команды встретятся в очном матче.

Сборная Нидерландов потерпела своё четвёртое поражение на турнире. В заключительном туре им предстоит игра с Финляндией.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа D. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 15:00 МСК
Нидерланды
Окончен
69 : 75
Польша
Нидерланды: Клоф - 26, Франке - 13, Уильямс - 9, де Йонг - 8, Кок - 4, Херрази - 4, Хармс - 2, ван дер Вюрст - 2, Эдвардс - 1, Схафтенар, Схафтенар, Хамминк
Польша: Соколовски - 24, Бальцеровски - 16, Гарбач - 10, Слотер - 6, Михалак - 5, Понитка - 5, Дзева - 3, Зысковски - 2, Олейничак - 2, Цель - 2, Коленда, Шенк
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