Польша переиграла сборную Нидерландов на Евробаскете-2022 и обошла Сербию в таблице

В Праге завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу 2022 года, в котором встречались сборные Польши и Нидерландов. Встреча завершилась победой поляков со счётом 75:69.



Самым результативным игроком матча стал Харлон Клоф, набравший 26 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Михал Соколовски — 24. Его партнёр по команде Александр Бальцеровски отметился 16 очками, 7 подборами и 4 результативными передачами.



Сборная Польши возглавила турнирную таблицу в группе D, опередив Сербию, у которой матч в запасе. В пятом туре команды встретятся в очном матче.



Сборная Нидерландов потерпела своё четвёртое поражение на турнире. В заключительном туре им предстоит игра с Финляндией.

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