Польша переиграла сборную Нидерландов на Евробаскете-2022 и обошла Сербию в таблице

В Праге завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу 2022 года, в котором встречались сборные Польши и Нидерландов. Встреча завершилась победой поляков со счётом 75:69.
Самым результативным игроком матча стал Харлон Клоф, набравший 26 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Михал Соколовски — 24. Его партнёр по команде Александр Бальцеровски отметился 16 очками, 7 подборами и 4 результативными передачами.
Сборная Польши возглавила турнирную таблицу в группе D, опередив Сербию, у которой матч в запасе. В пятом туре команды встретятся в очном матче.
Сборная Нидерландов потерпела своё четвёртое поражение на турнире. В заключительном туре им предстоит игра с Финляндией.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
- 8 сентября 2022
-
07:00
-
00:27
- 7 сентября 2022
-
23:58
-
23:31
-
23:22
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
22:36
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
19:26
-
19:10
-
18:58
-
18:09