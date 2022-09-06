Федерация баскетбола Турции подаёт протест в CAS по поводу результата игры с Грузией

Федерация баскетбола Турции не согласилась с решением ФИБА и подаёт протест в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием пересмотреть результат матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 со сборной Грузии. Турки проиграли в овертайме со счётом 83:88.



Турция ранее подавала протест в ФИБА, так как с игрового времени матча было снято 22 секунды после потасовки между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе. Однако в ФИБА отклонили протест, обосновав это тем, что ошибка со временем матча действительно была, но при этом Турция не предоставила доказательств, что это повлияло на исход матча.



Тренер сборной Турции рассказал, что у ФИБА просили переиграть либо весь матч, либо последние 4,5 минуты.



Расследование по поводу массовой потасовки с участием представителей обеих команд после матча на данный момент продолжается.