Дабл-дабл Эрнангомеса помог Испании обыграть сборную Черногории на Евробаскете-2022

В Тбилиси завершился матч 4-го тура чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Испании и Черногории. Встреча завершилась убедительной победой испанцев со счётом 82:65.
Самым результативным игроком матча стали защитник черногорской сборной Владимир Михайлович и испанец Дарио Брисуэла. Оба игроки набрали по 18 очков. Испанский форвард Вилли Эрнангомес набрал 14 очков и совершил 13 подборов.
После четырёх туров в активе сборной Испании три победы и семь очков, она делит первое место в группе с Турцией. Черногория с шестью очками располагается на третьем месте.
В заключительном туре Испания сыграет с национальной командой Турции, а черногорцам предстоит матч со сборной Грузии.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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