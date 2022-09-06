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Дабл-дабл Эрнангомеса помог Испании обыграть сборную Черногории на Евробаскете-2022

Дабл-дабл Эрнангомеса помог Испании обыграть сборную Черногории на Евробаскете-2022
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В Тбилиси завершился матч 4-го тура чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Испании и Черногории. Встреча завершилась убедительной победой испанцев со счётом 82:65.

Самым результативным игроком матча стали защитник черногорской сборной Владимир Михайлович и испанец Дарио Брисуэла. Оба игроки набрали по 18 очков. Испанский форвард Вилли Эрнангомес набрал 14 очков и совершил 13 подборов.

После четырёх туров в активе сборной Испании три победы и семь очков, она делит первое место в группе с Турцией. Черногория с шестью очками располагается на третьем месте.

В заключительном туре Испания сыграет с национальной командой Турции, а черногорцам предстоит матч со сборной Грузии.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 17:15 МСК
Черногория
Окончен
65 : 82
Испания
Черногория: Михайлович - 18, Симонович - 11, Перри - 10, Радович - 9, Радончич - 8, Попович - 4, Дублевич - 3, Илич - 2, Вучелич, Дробняк, Николич, Павличевич
Испания: Брисуэла - 18, Эрнангомес - 14, Браун - 12, Прадилья - 12, Фернандес - 9, Эрнангомес - 6, Лопес-Аростеги - 5, Гаруба - 2, Диас - 2, Саис - 2, Парра, Фернандес
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