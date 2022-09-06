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Пас Лопеса-Аростеги между ног сопернику и данк Эрнангомеса. Видео

Пас Лопеса-Аростеги между ног сопернику и данк Эрнангомеса. Видео
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Форвард сборной Испании Вилли Эрнангомес отметился эффектным попаданием в матче 4-го тура чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Черногории.

Хаби Лопес-Аростеги в самом начале первой четверти отдал пас Эрнангомесу, пробросив мяч между ног сопернику. Форвард получил мяч и оформил эффектный данк, сравняв счёт.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Матч между Испанией и Черногорией завершился со счётом 82:65 в пользу испанцев.

В первых трёх турах чемпионата Европы — 2022 сборная Испании одержала две победы над Болгарией и Грузией и потерпела поражение от бельгийцев.

Черногория, в свою очередь, на старте Евробаскета-2022 потерпела поражение от Турции, а затем одержала победы над Бельгией и Болгарией.

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