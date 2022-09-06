Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Глава Федерации баскетбола Турции Туркоглу: решение ФИБА — это позор

Глава Федерации баскетбола Турции Туркоглу: решение ФИБА — это позор
Комментарии

Президент турецкой федерации баскетбола Хедо Туркоглу раскритиковал решение ФИБА отклонить протест сборной Турции по поводу результата матча 3-го тура Евробаскета-2022 с национальной командой Грузии (83:88 ОТ).

«То, что произошло — болезненно и очень неприятно. Я говорил со своими иностранными коллегами, все озадачены. ФИБА разрушает себя день за днём. Не только я, весь мир с удивлением наблюдал за происходящим. Такие ошибки недопустимы, 22 секунды влияют на матч. Это решение — какой-то позор. Мы будем бороться. Будем обращаться в CAS и искать справедливости.

После матча на наших игроков напали, а они делают вид, что ничего не видели и не слышали. Это позор. Сначала они признают, что 22 секунды были украдены, а потом придумывают оправдание», — приводит слова Туркоглу Sporx.

Новость по теме
Президент Федерации баскетбола Турции: если у Грузии есть яйца, пусть покажут видеозаписи
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022