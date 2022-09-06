Глава Федерации баскетбола Турции Туркоглу: решение ФИБА — это позор

Президент турецкой федерации баскетбола Хедо Туркоглу раскритиковал решение ФИБА отклонить протест сборной Турции по поводу результата матча 3-го тура Евробаскета-2022 с национальной командой Грузии (83:88 ОТ).
«То, что произошло — болезненно и очень неприятно. Я говорил со своими иностранными коллегами, все озадачены. ФИБА разрушает себя день за днём. Не только я, весь мир с удивлением наблюдал за происходящим. Такие ошибки недопустимы, 22 секунды влияют на матч. Это решение — какой-то позор. Мы будем бороться. Будем обращаться в CAS и искать справедливости.
После матча на наших игроков напали, а они делают вид, что ничего не видели и не слышали. Это позор. Сначала они признают, что 22 секунды были украдены, а потом придумывают оправдание», — приводит слова Туркоглу Sporx.
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