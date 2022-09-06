Литва одержала первую победу на Евробаскете-2022

В Кёльне завершился матч 4-го тура чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Венгрии и Литвы. Победу в матче одержали литовцы со счётом 87:64.



Самым результативным игроком матча стал Йонас Валанчюнас, который записал на свой счёт 21 очко и совершил восемь подборов. Его партнёр по команде Домантас Сабонис набрал 19 очков, совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи. В составе сборной Венгрии больше всех очков набрал Зольтан Перль.



Стоит отметить, что для сборной Литвы это первая победа на Евробаскете-2022, Венгрия же потерпела четвёртое поражение на турнире.



В заключительном туре Литва сыграет со сборной Боснии и Герцеговины, Венгрии предстоит сыграть с национальной командой Германии.

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