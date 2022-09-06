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Литва одержала первую победу на Евробаскете-2022

Литва одержала первую победу на Евробаскете-2022
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В Кёльне завершился матч 4-го тура чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Венгрии и Литвы. Победу в матче одержали литовцы со счётом 87:64.

Самым результативным игроком матча стал Йонас Валанчюнас, который записал на свой счёт 21 очко и совершил восемь подборов. Его партнёр по команде Домантас Сабонис набрал 19 очков, совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи. В составе сборной Венгрии больше всех очков набрал Зольтан Перль.

Стоит отметить, что для сборной Литвы это первая победа на Евробаскете-2022, Венгрия же потерпела четвёртое поражение на турнире.

В заключительном туре Литва сыграет со сборной Боснии и Герцеговины, Венгрии предстоит сыграть с национальной командой Германии.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 18:15 МСК
Венгрия
Окончен
64 : 87
Литва
Венгрия: Перль - 16, Аллен - 10, Войвода - 10, Голоман - 6, Келлер - 5, Эйлингсфельд - 5, Хопкинс - 4, Бенке - 2, Варади - 2, Ференц - 2, Шомодьи - 2
Литва: Валанчюнас - 21, Сабонис - 19, Григонис - 15, Йокубайтис - 10, Лекавичюс - 6, Гедрайтис - 4, Кузминскас - 4, Эходас - 4, Браздейкис - 2, Буткевичюс - 2, Жемайтис, Жукаускас
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