«Зенит» обыграл «Тюрк-Телеком» на предсезонных сборах в Турции

Санкт-петербургский «Зенит» успешно продолжает подготовку к предстоящему национальному чемпионату.

Так, на предсезонных сборах в Турции российская команда провела товарищеский матч с местным клубом «Тюрк-Телеком» (Анкара) и одержала победу со счётом 75:71.

Действующий победитель Единой лиги ВТБ захватил преимущество в первой половине встречи, завершив её со счётом 45:35, и смог его удержать. Самым результативным игроком в составе победителей стал американец Джо Томассон, набравший 13 очков.

Ранее стало известно, что клубы «Зенит», ЦСКА, «Пари Нижний Новгород» и МБА примут участие в предсезонном турнире, который пройдёт 17 и 18 сентября в Санкт-Петербурге. Организатором соревнований выступили хозяева.