«Зенит» обыграл «Тюрк-Телеком» на предсезонных сборах в Турции
Поделиться
Санкт-петербургский «Зенит» успешно продолжает подготовку к предстоящему национальному чемпионату.
Так, на предсезонных сборах в Турции российская команда провела товарищеский матч с местным клубом «Тюрк-Телеком» (Анкара) и одержала победу со счётом 75:71.
Действующий победитель Единой лиги ВТБ захватил преимущество в первой половине встречи, завершив её со счётом 45:35, и смог его удержать. Самым результативным игроком в составе победителей стал американец Джо Томассон, набравший 13 очков.
Ранее стало известно, что клубы «Зенит», ЦСКА, «Пари Нижний Новгород» и МБА примут участие в предсезонном турнире, который пройдёт 17 и 18 сентября в Санкт-Петербурге. Организатором соревнований выступили хозяева.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
07:00
-
00:27
- 7 сентября 2022
-
23:58
-
23:31
-
23:22
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
22:36
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
19:26
-
19:10
-
18:58
-
18:09
Партнерский контент