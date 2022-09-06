Лука Дончич извинился за свои резкие слова о сборной Боснии и Герцеговины

Лидер сборной Словении Лука Дончич прокомментировал свои высказывания в адрес сборной Боснии и Герцеговины.
Боснийцы одержали победу со счётом 97:93. Во время тайм-аута незадолго до окончания игры Дончич обратился к партнёрам: «Кому мы, вашу мать, проигрываем?»
«Я думаю, что те мои комментарии были излишни. Когда проигрываешь и начинаешь нервничать, то происходит подобное. Я приношу извинения за эти комментарии. Что я ещё могу сказать? Боснийцы были лучше, мы плохо подошли к матчу, не были сосредоточены. Они выиграли заслуженно. В конце концов, всё зависит от нас самих, это лишь одно поражение. Невозможно идеально проводить каждый матч. У нас есть две игры. Нужно забыть поражение от Боснии и играть дальше», — сказал Дончич на пресс-конференции перед матчем с Германией.
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