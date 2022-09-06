34 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть Чехию на Евробаскете-2022

В Праге завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу между национальными командами Финляндии и Чехии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 98:88.
Самым результативным игроком матча стал финский форвард Лаури Маркканен, на счету которого 34 очка, 10 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде Сасу Салин набрал 23 очка. В составе сборной Чехии больше всех очков набрал форвард Войтех Грубан — 22.
Сборная Финляндии одержала вторую победу на Евробаскете-2022 и набрала шесть очков, у Чехии после четырёх туров — одна победа и три поражения.
В заключительном туре сборная Финляндии сыграет с национальной командой Нидерландов, сборная Чехии встретится с Израилем.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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