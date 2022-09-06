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34 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть Чехию на Евробаскете-2022

34 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть Чехию на Евробаскете-2022
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В Праге завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу между национальными командами Финляндии и Чехии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 98:88.

Самым результативным игроком матча стал финский форвард Лаури Маркканен, на счету которого 34 очка, 10 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде Сасу Салин набрал 23 очка. В составе сборной Чехии больше всех очков набрал форвард Войтех Грубан — 22.

Сборная Финляндии одержала вторую победу на Евробаскете-2022 и набрала шесть очков, у Чехии после четырёх туров — одна победа и три поражения.

В заключительном туре сборная Финляндии сыграет с национальной командой Нидерландов, сборная Чехии встретится с Израилем.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа D. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 18:30 МСК
Финляндия
Окончен
98 : 88
Чехия
Финляндия: Маркканен - 34, Салин - 23, Копонен - 14, Валтонен - 11, Маджуни - 6, Хафф - 4, Кантонен - 3, Янтунен - 2, Мадсен - 1, Литтл, Сеппяля
Чехия: Грубан - 22, Веселы - 15, Ауда - 13, Богачик - 13, Кизлинк - 8, Балвин - 7, Йелинек - 3, Петерка - 3, Крейчи - 2, Саторански - 2, Кржиж, Сегнал
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