34 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть Чехию на Евробаскете-2022

В Праге завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу между национальными командами Финляндии и Чехии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 98:88.



Самым результативным игроком матча стал финский форвард Лаури Маркканен, на счету которого 34 очка, 10 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде Сасу Салин набрал 23 очка. В составе сборной Чехии больше всех очков набрал форвард Войтех Грубан — 22.



Сборная Финляндии одержала вторую победу на Евробаскете-2022 и набрала шесть очков, у Чехии после четырёх туров — одна победа и три поражения.



В заключительном туре сборная Финляндии сыграет с национальной командой Нидерландов, сборная Чехии встретится с Израилем.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.