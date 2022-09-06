Секретаря Евробаскета-2022 отстранили за твит о судействе на турнире

Секретаря судейского стола на чемпионате Европы 2022 года Хайке Крамер отстранили от работы на турнире за критику судейства.
«Судьи ФИБА — это не судьи Евролиги», — опубликовала твит Крамер. По её словам, именно эта запись стала причиной отстранения от работы.
«До свидания, Кёльн. К сожалению, я больше не работаю секретарём судейского стола. Вдруг мы стали настолько важны, что нас отправляют домой за сообщение, опубликованное в личном аккаунте, в котором нет какого-то осуждения. Мы все много работали, чтобы сюда попасть, и просто хотели делать свою работу хорошо. Мы занимаемся этим и соответствуем уровню Евролиги. ФИБА стоит у нас над душой, и это отстой. Здесь немецкая баскетбольная федерация лишь выполняет поручения», — приводит слова Крамер Basket News.
В ФИБА отметили, что не имеют отношения к отстранению и работу секретарей курируют национальными федерациями.
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