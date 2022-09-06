Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грузия потерпела третье поражение на Евробаскете-2022

Грузия потерпела третье поражение на Евробаскете-2022
Комментарии

В Тбилиси завершился матч 4-го тура чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Грузии и Болгарии. Встреча закончилась победой болгарской сборной со счётом 92:80.

Самым результативным игроком матча стал Демаркис Бост, который записал на свой счёт 33 очка. Его партнёр по команде форвард Александар Везенков совершил 14 подборов. Больше всех очков в составе сборной Грузии набрал Гога Битадзе — 21.

Для Грузии это третье поражение на чемпионате Европы, единственная победа грузинской команды была над Турцией. Болгария одержала свою первую победу на турнире.

В заключительном туре Болгария сыграет со сборной Бельгии, Грузии предстоит матч с национальной командой Черногории.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
80 : 92
Болгария
Грузия: Битадзе - 21, Макфадден - 19, Мамукелашвили - 13, Санадзе - 10, Шермадини - 10, Андроникашвили - 7, Бекаури, Беришвили, Боколишвили, Буржанадзе, Джинчарадзе, Цинцадзе
Болгария: Бост - 33, Везенков - 28, Иванов - 17, Иванов - 7, Костов - 7, Алипиев, Димитров, Карамфилов, Маринов, Симеонов, Стойлов, Янев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022