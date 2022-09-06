Грузия потерпела третье поражение на Евробаскете-2022

В Тбилиси завершился матч 4-го тура чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Грузии и Болгарии. Встреча закончилась победой болгарской сборной со счётом 92:80.
Самым результативным игроком матча стал Демаркис Бост, который записал на свой счёт 33 очка. Его партнёр по команде форвард Александар Везенков совершил 14 подборов. Больше всех очков в составе сборной Грузии набрал Гога Битадзе — 21.
Для Грузии это третье поражение на чемпионате Европы, единственная победа грузинской команды была над Турцией. Болгария одержала свою первую победу на турнире.
В заключительном туре Болгария сыграет со сборной Бельгии, Грузии предстоит матч с национальной командой Черногории.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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