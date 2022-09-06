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Майка Джордана с финала НБА-1998 выставлена на аукцион, предполагаемая цена — $ 3-5 млн

Майка Джордана с финала НБА-1998 выставлена на аукцион, предполагаемая цена — $ 3-5 млн
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6 сентября на онлайн-аукционе Sotheby’s выставлена майка легендарного баскетболиста «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, в которой он играл в первом матче финала НБА-1998.

В 1998 году Майкл Джордан выиграл свой последний чемпионский титул в карьере. В первой игре финала с «Ютой Джаз» Джордан набрал 33 очка и помог команде перевести игру в овертайм.

Ожидается, что итоговая цена за майку шестикратного чемпиона составит $ 3-5 млн. Также с майкой покупатель получит копию снимка Джордана с первого матча финала. Аукцион продлится до 15 сентября.

Кроме того, на аукционе будут представлены такие лоты, как майка Денниса Родмана с финала НБА-1997, джерси Родмана с сезона-1995/1996, кроссовки Леброна Джеймса, в которых он выступал в сезоне-2005/2006 в «Кливленд Кавальерс», футболка Коби Брайанта с матча-открытия в 2015 году, подписанные Майклом Джорданом бейсбольные бутсы и другие.

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