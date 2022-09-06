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Яннис Адетокунбо получил лучший рейтинг в NBA 2K23, пять игроков разделили второе место

Яннис Адетокунбо получил лучший рейтинг в NBA 2K23, пять игроков разделили второе место
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Создатели NBA 2K23 раскрыли рейтинг некоторых баскетболистов в новой версии игры, выход которой запланирован на 9 сентября.

Высший рейтинг получил звёздный форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо. Умения баскетболиста на площадке разработчики оценили в рейтинг 97.

На втором месте расположились сразу пятеро звёздных игроков, чей рейтинг всего на одну единицу ниже, чем у Янниса. Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрант, Никола Йокич и Джоэл Эмбиид получили 96.

У словенца Луки Дончича — 95, у Кавая Леонарда — 94, а Джа Моранта, Джейсона Тейтума и Джимми Батлера оценили в 93.

Среди новичков НБА, выбранных на драфте-2022, высший рейтинг получили Паоло Банкеро и Джабари Смит — 78.

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