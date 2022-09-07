Сербия одержала четвёртую победу на Евробаскете-2022, Йокич набрал 29 очков

В Праге завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Сербии и Израиля. Встреча завершилась победой сербов со счётом 89:78.



Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Сербии Никола Йокич, который набрал 29 очков, совершил 11 подборов и отдал пять результативных передач. У партнёра Йокича по команде Василие Мицича 19 очков. Самый результативный игрок в составе Израиля — Ям Мадар, набравший 20 очков.



Сербия выиграла все четыре матча на старте Евробаскета-2022 и возглавляет свою группу, Израиль с двумя победами и шестью очками в активе — третий.



В заключительном туре сборная Сербии сыграет с Польшей, Израиль — с национальной командой Чехии.

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