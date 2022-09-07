Сербия одержала четвёртую победу на Евробаскете-2022, Йокич набрал 29 очков

В Праге завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Сербии и Израиля. Встреча завершилась победой сербов со счётом 89:78.
Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Сербии Никола Йокич, который набрал 29 очков, совершил 11 подборов и отдал пять результативных передач. У партнёра Йокича по команде Василие Мицича 19 очков. Самый результативный игрок в составе Израиля — Ям Мадар, набравший 20 очков.
Сербия выиграла все четыре матча на старте Евробаскета-2022 и возглавляет свою группу, Израиль с двумя победами и шестью очками в активе — третий.
В заключительном туре сборная Сербии сыграет с Польшей, Израиль — с национальной командой Чехии.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
- 8 сентября 2022
-
07:00
-
00:27
- 7 сентября 2022
-
23:58
-
23:31
-
23:22
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
22:36
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
19:26
-
19:10
-
18:58
-
18:09