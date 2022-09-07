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Сербия одержала четвёртую победу на Евробаскете-2022, Йокич набрал 29 очков

Сербия одержала четвёртую победу на Евробаскете-2022, Йокич набрал 29 очков
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В Праге завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Сербии и Израиля. Встреча завершилась победой сербов со счётом 89:78.

Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Сербии Никола Йокич, который набрал 29 очков, совершил 11 подборов и отдал пять результативных передач. У партнёра Йокича по команде Василие Мицича 19 очков. Самый результативный игрок в составе Израиля — Ям Мадар, набравший 20 очков.

Сербия выиграла все четыре матча на старте Евробаскета-2022 и возглавляет свою группу, Израиль с двумя победами и шестью очками в активе — третий.

В заключительном туре сборная Сербии сыграет с Польшей, Израиль — с национальной командой Чехии.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа D. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
Израиль
Окончен
78 : 89
Сербия
Израиль: Мадар - 20, Авдия - 14, Соркин - 11, Менко - 9, Коэн - 7, Леви - 6, Мекель - 5, Блатт - 3, Зусман - 3, Гинат, Залмансон, Пнини
Сербия: Йокич - 29, Мицич - 19, Калинич - 10, Ярамаз - 10, Гудурич - 8, Лучич - 7, Недович - 6, Давидовац, Милутинов, Ристич, Ягодич-Куриджа
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