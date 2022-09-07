Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу 6 сентября, турнирная таблица

6 сентября состоялся очередной день чемпионата Европы по баскетболу 2022 года. В рамках 4-го тура группового этапа турнира состоялось 12 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня.
Группа A. Бельгия — Турция — 63:78
Группа D. Нидерланды — Польша — 69:75
Группа C. Эстония — Великобритания — 94:62
Группа B. Босния и Герцеговина — Франция — 68:81
Группа A. Черногория — Испания — 65:82
Группа C. Греция — Украина — 99:79
Группа B. Венгрия — Литва — 64:87
Группа D. Финляндия — Чехия — 98:88
Группа А. Грузия — Болгария — 80:92
Группа B. Германия — Словения — 80:88
Группа D. Израиль — Сербия — 78:89
Группа C. Италия — Хорватия — 81:76
Напомним, Евробаскет-2022 проходит в четырёх странах: Германия, Грузия, Чехия, Италия. 24 национальные команды разделены на четыре группы по шесть коллективов. В плей-офф выйдут четыре лучшие сборные из каждой группы.
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