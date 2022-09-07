«Это смешно». Дюрант отреагировал на свой рейтинг в NBA 2K23
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на свой рейтинг в игре NBA 2K23.
Ранее создатели популярного симулятора в своих социальных сетях опубликовали рейтинг игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Возглавил список лидер «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо. Он единственный игрок в игре с общим рейтингом 97.
У Кевина Дюранта общий показатель 96, как и у Леброна Джеймса, Стефена Карри, Джоэла Эмбиида и Николы Йокича. У словенского игрока «Даллас Маверикс» Луки Дончича — 95, у Кавая Леонарда — 94.
«Эй, объясните мне, почему мой рейтинг в игре не 99? Это просто смешно», — написал Дюрант в социальной сети.
Напомним, выход игры NBA 2K23 запланирован на 9 сентября.
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